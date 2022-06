Lily Allen e il diritto all'aborto: «Non volere un bambino è una ragione sufficiente. Non ci dobbiamo giustificare» (Di giovedì 30 giugno 2022) La cantante sui social si esprime contro quelli che pensano di dover dare «motivazioni speciali» per interrompere una gravidanza. E rivela di averlo fatto anche lei Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 giugno 2022) La cantante sui social si esprime contro quelli che pensano di dover dare «motivazioni speciali» per interrompere una gravidanza. E rivela di averlo fatto anche lei

