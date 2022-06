"L'arte di vivere annusando", elogio dell'olfatto (Di giovedì 30 giugno 2022) Si potrebbe dire che “L’arte di vivere annusando” (Aboca Edizioni) del neuro-etologo svedese Bill Hansson rappresenta per la divulgazione scientifica quello che il celebre romanzo “Il profumo” di Patrick Süskind rappresenta per la letteratura. Se quest’ultimo aveva messo l’olfatto al centro della vita del protagonista Jean-Baptiste Grenouille, dotandolo di una capacità sovrumana di percepire gli odori, Bill Hansson dimostra come questo senso è alla base di molti dei meccanismi fondamentali della natura. La ragione è che il ruolo dell’olfatto è fondamentale lungo tutto l’arco del regno animale e vegetale. Hansson ci insegna che, se priviamo dell’olfatto un piccione, non ritrova il suo nido, che gli squali possono ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 giugno 2022) Si potrebbe dire che “L’di” (Aboca Edizioni) del neuro-etologo svedese Bill Hansson rappresenta per la divulgazione scientifica quello che il celebre romanzo “Il profumo” di Patrick Süskind rappresenta per la letteratura. Se quest’ultimo aveva messo l’al centroa vita del protagonista Jean-Baptiste Grenouille, dotandolo di una capacità sovrumana di percepire gli odori, Bill Hansson dimostra come questo senso è alla base di molti dei meccanismi fondamentalia natura. La ragione è che il ruoloè fondamentale lungo tutto l’arco del regno animale e vegetale. Hansson ci insegna che, se priviamoun piccione, non ritrova il suo nido, che gli squali possono ...

