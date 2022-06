Draghi: “Il governo non c’è senza il M5s”. Poi assicura: non ho mai chiesto rimozione di Conte. “Si parla di messaggi? Aspetto di vederli” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Il governo non si fa senza i 5 stelle“. E neppure l’appoggio esterno, evocato nelle ultime ore, è un’opzione sul tavolo: “È nato con loro e non può acContentarsi dell’appoggio esterno”. Se ieri Mario Draghi ci ha messo quasi dieci ore per smentire le rivelazioni sulle sue conversazioni con Beppe Grillo, oggi in conferenza stampa ha respinto qualsiasi ipotesi di crisi di governo. E anzi ha ribadito la necessità che il M5s sia all’interno della squadra di governo. Un messaggio arrivato dopo ore di frizioni e necessario alla luce delle pressioni, sempre più insistenti, che arrivano dal fronte 5 stelle per abbandonare l’esecutivo. “Sono ancora ottimista, il governo non rischia perché l’interesse nazionale e degli italiani è preminente. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) “Ilnon si fai 5 stelle“. E neppure l’appoggio esterno, evocato nelle ultime ore, è un’opzione sul tavolo: “È nato con loro e non può acntarsi dell’appoggio esterno”. Se ieri Marioci ha messo quasi dieci ore per smentire le rivelazioni sulle sue conversazioni con Beppe Grillo, oggi in conferenza stampa ha respinto qualsiasi ipotesi di crisi di. E anzi ha ribadito la necessità che il M5s sia all’interno della squadra di. Uno arrivato dopo ore di frizioni e necessario alla luce delle pressioni, sempre più insistenti, che arrivano dal fronte 5 stelle per abbandonare l’esecutivo. “Sono ancora ottimista, ilnon rischia perché l’interesse nazionale e degli italiani è preminente. Il ...

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Travaglio a La7: “Sta nel governo Draghi per vedersi distruggere ciò che ha fatto o ha voce in capitolo? Ma gl… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? #Conte conferma la rivelazione choc: '#Draghi ha chiesto a #Grillo di cacciarlo dal #M5S'. La rispost… - petergomezblog : Richieste a Grillo di rimuovere Conte dai 5s. Draghi corre ai ripari : “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominc… - Newsinunclick : Crediamo e pensiamo di non aver mai visto un capo di #governo o di #Stato odiare tanto il suo #popolo quanto Draghi. #DraghiDimettiti - VittoriaFz : RT @HSkelsen: 1/2 Draghi:“Grazie. Ma, l'argine al populismo è un obiettivo molto ambizioso, eh. Per cui, insomma, uno non pensa al populis… -