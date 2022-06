Covid | in Campania quasi 10 mila contagi e incidenza oltre il 32% Aumentano ricoveri e intensive

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ancora un netto balzo avanti, in, nel numero dei. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regionesono 9.946 i neo positivi alsu 30.192 test esaminati. Il tasso diregistra un forte aumento: se ieri era pari al 30,88%, oggi e’ 32,94%. Tre i deceduti nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedalinelle terapiecon 27 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri), e ancora di piu’ in degenza con 453 posti letto occupati (+36 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

