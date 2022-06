Calcio: Serie A; diritti tv Mena assegnati ad Abu Dhabi (Di giovedì 30 giugno 2022) L'assemblea della Lega Serie A ha votato a favore dell'offerta presentata da Abu Dhabi Media per i diritti tv dell'area Mena. Lo ha confermato il presidente di Lega Lorenzo Casini, intervenuto in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) L'assemblea della LegaA ha votato a favore dell'offerta presentata da AbuMedia per itv dell'area. Lo ha confermato il presidente di Lega Lorenzo Casini, intervenuto in ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Maldini-Massara, la firma slitta ancora. E domani scadono i contratti - Gazzetta_it : #Milan, super rinnovo con Puma: pioggia di denaro sul Diavolo - Gazzetta_it : Milan-Maldini all'ultimo respiro: il nodo è l'autonomia, ma c'è ottimismo - ilArya_ssl : RT @Manilanazzaro: Lazio, festa per la nuova maglia a Piazza del Popolo: l’evento il 4 luglio ci vediamo in piazza!!!???? ?@OfficialSSLazio?… - m_liuk : @CalcioFinanza 16 squadre, playoff per il vincitore 4 retrocessioni (playout quartultima e quarta di serie B) Togl… -