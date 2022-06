Pubblicità

Bari, è ufficiale l'acquisto di Cheddira: L'attaccante ha firmato un contratto fino al giugno 2025
Bari, UFFICIALE: riscattato un giocatore dal Parma: Walid Cheddira, italo-marocchino classe 1998, è stato riscattato
Ssc Bari, rinnovo biennale per Mignani e lo staff tecnico. Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Cheddira
UFFICIALE - Bari: preso Cheddira a titolo definitivo dal Parma

SSC Bari comunica di aver rinnovato il contratto dell'allenatore Michele Mignani e del suo staff fino al giugno 2024. Mister Mignani, ad allenatore dello scorso giugno, nella scorsa stagione ha guidato i biancorossi alla conquista della promozione diretta in Serie B. Il Bari ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Walid Cheddira, la scorsa stagione in prestito dal Parma.