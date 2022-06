Barbara D’Urso, Piersilvio: “Rinnovata per le prossime stagioni” (Di giovedì 30 giugno 2022) Piersilvio Berlusconi e Barbara D'Urso Vi avevamo annunciato il rinnovo del contratto e così sarà: Barbara D’Urso resterà a Mediaset. Alla presentazione dei palinsesti per la stagione 2022/2023, Piersilvio Berlusconi mette la parola “fine” alla telenovela sul rinnovo contrattuale annunciando che la conduttrice napoletana rimarrà a Cologno Monzese per le prossime stagioni. “La signora D’Urso è assolutamente Rinnovata per le prossime stagioni, il contratto è stato rinnovato, rifarà Pomeriggio Cinque. Al di là degli scherzi, abbiamo scherzato con Pio Amedeo, ma è una signora professionista”. Piersilvio non esclude nemmeno l’impiego in altri programmi ad oggi non definiti: ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 giugno 2022)Berlusconi eD'Urso Vi avevamo annunciato il rinnovo del contratto e così sarà:resterà a Mediaset. Alla presentazione dei palinsesti per la stagione 2022/2023,Berlusconi mette la parola “fine” alla telenovela sul rinnovo contrattuale annunciando che la conduttrice napoletana rimarrà a Cologno Monzese per le. “La signoraè assolutamenteper le, il contratto è stato rinnovato, rifarà Pomeriggio Cinque. Al di là degli scherzi, abbiamo scherzato con Pio Amedeo, ma è una signora professionista”.non esclude nemmeno l’impiego in altri programmi ad oggi non definiti: ...

Pubblicità

tvstellare : Piersilvio Berlusconi su Barbara d'Urso: “La signora D’urso è assolutamente rinnovata per le prossime stagioni, il… - asannais : RT @MasterAb88: BARBARA D'URSO RINNOVA PER ANNI CON MEDIASET ANNUNCIO DI PIERSILVIO DISASTRO UFFICIALE DI GIUSEPPE CANDELA E DAGOSPIA #A… - PBerluskony : RT @MasterAb88: BARBARA D'URSO RINNOVA PER ANNI CON MEDIASET ANNUNCIO DI PIERSILVIO DISASTRO UFFICIALE DI GIUSEPPE CANDELA E DAGOSPIA #A… - Mattiabuonocore : Barbara D’Urso, Piersilvio: “Rinnovata per le prossime stagioni” - MasterAb88 : BARBARA D'URSO RINNOVA PER ANNI CON MEDIASET ANNUNCIO DI PIERSILVIO DISASTRO UFFICIALE DI GIUSEPPE CANDELA E DAGO… -