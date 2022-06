Pubblicità

Giacinto_Bruno : Palermo, ascensore precipita dal quinto piano: tre feriti gravi - ninda1952 : RT @RaiNews: 'Una tragedia annunciata, Al sindacato degli inquilini arrivano continuamente segnalazioni sullo stato di degrado dei palazzi… - RaiNews : 'Una tragedia annunciata, Al sindacato degli inquilini arrivano continuamente segnalazioni sullo stato di degrado d… - infoitinterno : Ascensore precipita dal quinto piano, tre feriti gravi - infoitinterno : Ascensore precipita a Palermo: tre feriti gravi dopo volo di 15 metri/ Fune spezzata? -

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 30 giugno, numeri vincenti!: tre feriti gravi dopo volo di 15 metri. In corso le indagini Le forze dell'ordine stanno ...Da un primo sopralluogo è emerso che i cavi d'acciaio dell'che sorreggono la cabina si sarebbero spezzati facendola cadere da un altezza di 15 metri . Le tre persone, due operai e una donna,...Gli ascensori nelle palazzine dello Iacp di largo Vincenzo Balistreri, uno dei quali nel primo pomeriggio è precipitato dal terzo piano con tre persone all'interno che sono rimaste ferite, sono stati.Marito, moglie e la sorella di lei sono stati portati in ospedale in codice rosso. Ancora da chiarire le cause dell'incidente ...