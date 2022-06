WWE: Paige vuole tornare al suo look originario una volta scaduto il contratto (Di mercoledì 29 giugno 2022) Paige lascerà la WWE a luglio. La prima NXT Women’s Champion ha avuto una grande carriera nella federazione di Stamford, purtroppo interrotta a causa di un infortunio. Paige ha fatto un interessante annuncio su Instagram in vista della sua partenza dalla compagnia. La superstar della WWE ha detto ai suoi fan che sta per riportare il colore dei capelli neri. Ritorno alle origini Paige ha cambiato colore di capelli non molto tempo dopo il suo ritiro anticipato a causa degli infortuni. L’ex WWE Divas Champion aveva i capelli neri quando ha fatto il suo debutto nel main roster il 7 aprile 2014. Per la cronaca, l’ex compagna di Alberto Del Rio è anche impegnata a difendere i diritti delle donne dagli haters e dai troll sui social media sulla scia della controversia Roe v. Wade. Ecco come vorrebbe tornare: ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 29 giugno 2022)lascerà la WWE a luglio. La prima NXT Women’s Champion ha avuto una grande carriera nella federazione di Stamford, purtroppo interrotta a causa di un infortunio.ha fatto un interessante annuncio su Instagram in vista della sua partenza dalla compagnia. La superstar della WWE ha detto ai suoi fan che sta per riportare il colore dei capelli neri. Ritorno alle originiha cambiato colore di capelli non molto tempo dopo il suo ritiro anticipato a causa degli infortuni. L’ex WWE Divas Champion aveva i capelli neri quando ha fatto il suo debutto nel main roster il 7 aprile 2014. Per la cronaca, l’ex compagna di Alberto Del Rio è anche impegnata a difendere i diritti delle donne dagli haters e dai troll sui social media sulla scia della controversia Roe v. Wade. Ecco come vorrebbe: ...

