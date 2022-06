Pubblicità

MAROTTA - Drammatico scontro fra una motocicletta e un mezzo della nettezza urbana, stamanattina, in via Cristoforo Colombo a Marotta di Mondolfo . L'urto è stato molto violento tanto che la moto si è ...... al momento dello, fosse al telefono e si sia distratto. Peraltro già guidando in ... Centra in pieno la Panda delle due ragazze che lo precedono, l'urto è: l'utilitaria viene ... Tremendo schianto a Marotta: il camioncino dei rifiuti spezza a metà la moto, grave il centauro 20enne MAROTTA - Drammatico scontro fra una motocicletta e un mezzo della nettezza urbana, stamanattina, in via Cristoforo Colombo a Marotta di Mondolfo. L'urto è stato molto violento tanto ...L'incidente oggi 28 giugno alle 21 in via Noventana. Un quarantacinquenne è finito capottato intrappolato nell'abitacolo della sua Opel Corsa ...