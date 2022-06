Salernitana | UFFICIALE il riscatto di Bohinen

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Laha comunicato con una notaildi Emilcentrocampista ex Cska Mosca Laha comunicato con una notaildi Emilcentrocampista ex Cska Mosca. La nota del club: «L’U.S.1919 comunica di aver perfezionato l’obbligo didal CSKA Mosca del centrocampista classe ’99 Emil. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026». L'articolo proviene da Calcio News 24.

1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe '90 Francesco Di Tacchio. La Società ringrazia Di ...Deferimento Reggina: nuovo comunicatoLa Reggina Calcio, nella giornata di oggi, tramite ...per la sentenza del TFN In casa Reggina oltre a preparare la difficile sfida contro la, ... UFFICIALE: Salernitana, saluta Belec. Il portiere è stato ceduto all'APOEL Nicosia di Augusto AusteriGrande esperienza, duttilità e fisicità. Ovvero, Francesco Di Tacchio. L’ex mediano della Salernitana è il primo nuovo arrivo a livello ufficiale per la Ternana 20222023. Classe ’90, ...GALATASARAY JOAO PEDRO - Se fino a qualche giorno fa sembrava fatta prima con Salernitana e poi con Torino, il futuro di Joao Pedro potrebbe essere ...