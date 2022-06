Paltrinieri, e quattro! Altro oro mondiale a Budapest, Acerenza d'argento (Di mercoledì 29 giugno 2022) Infinito Gregorio Paltrinieri: l'azzurro conquista il secondo oro dei suoi incredibili Mondiali di nuoto in corso a Budapest, 4 medaglia complessiva vinta in Ungheria. Ed è una doppietta italiana: Greg oro e Domenico Acerenza argento nella 10 km di fondo, ed è la prima volta nella storia della specialità. Paltrinieri ha chiuso la gara in 1h50'56".8. mentre Acerenza ha preceduto il tedesco Florian Wellbrock (bronzo al photofinish sul francese Marc Antoine Olivier). Dopo l'oro nei 1.500 in piscina, il bronzo in staffetta di fondo e l'argento nella 5 km dietro proprio a Wellbrock, il 27enne di Carpi si aggiudica dunque anche "la maratona del mare", in un clima torrido e infuocato (33 gradi fuori, 27 in acqua). Logico l'entusiasmo di Acerenza: "E' stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Infinito Gregorio: l'azzurro conquista il secondo oro dei suoi incredibili Mondiali di nuoto in corso a, 4 medaglia complessiva vinta in Ungheria. Ed è una doppietta italiana: Greg oro e Domeniconella 10 km di fondo, ed è la prima volta nella storia della specialità.ha chiuso la gara in 1h50'56".8. mentreha preceduto il tedesco Florian Wellbrock (bronzo al photofinish sul francese Marc Antoine Olivier). Dopo l'oro nei 1.500 in piscina, il bronzo in staffetta di fondo e l'nella 5 km dietro proprio a Wellbrock, il 27enne di Carpi si aggiudica dunque anche "la maratona del mare", in un clima torrido e infuocato (33 gradi fuori, 27 in acqua). Logico l'entusiasmo di: "E' stata ...

