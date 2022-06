Oroscopo del 1 luglio 2022: giornata di conquiste per il Sagittario, Venere aiuta i nati sotto il segno del Toro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ecco cosa prevedono gli astri per questa giornata: nel primo giorno del mese di luglio lo zodiaco già si sente in vacanza e per molti segni questo si traduce in grandi emozioni. Ariete Dopo la confusione dei giorni passati, oggi potrete contare di nuovo sul supporto delle stelle. Potrebbe esserci qualche progresso sul lavoro o potreste fare qualche incontro interessante. Toro Venere, ancora nel vostro segno vi sorriderà, ma attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti del partner. Saturno, invece, vi renderà il rapporto con i colleghi un po’ di difficile del solito. Gemelli Le bugie hanno le gambe corte, meglio essere sinceri con il partner e mettere ben in chiaro i vostri pensieri. Oggi non sarete molto efficienti sul lavoro, perché troppo distratti dalle ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ecco cosa prevedono gli astri per questa: nel primo giorno del mese dilo zodiaco già si sente in vacanza e per molti segni questo si traduce in grandi emozioni. Ariete Dopo la confusione dei giorni passati, oggi potrete contare di nuovo sul supporto delle stelle. Potrebbe esserci qualche progresso sul lavoro o potreste fare qualche incontro interessante., ancora nel vostrovi sorriderà, ma attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti del partner. Saturno, invece, vi renderà il rapporto con i colleghi un po’ di difficile del solito. Gemelli Le bugie hanno le gambe corte, meglio essere sinceri con il partner e mettere ben in chiaro i vostri pensieri. Oggi non sarete molto efficienti sul lavoro, perché troppo distratti dalle ...

