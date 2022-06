Milano, WikiMafia esclusa come parte civile al processo “Cavalli di Razza” contro la ‘ndrangheta in Lombardia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Avrebbero voluto costituirsi parte civile al processo scaturito dall’inchiesta “Cavalli di Razza” della Direzione distrettuale antimafia di Milano contro la ‘ndrangheta in Lombardia. Ma per l’associazione “WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie” è arrivata l’esclusione. Il Gup del tribunale di Milano, titolare del procedimento, ha infatti deciso di respingere la richiesta del legale Marco Griguolo. “La decisione di iniziare a costituirci parte civile nei processi in Lombardia – scrivono in una nota i membri di WikiMafia – nasce all’indomani della denuncia della dott.ssa Alessandra Dolci, avvenuta proprio a un nostro evento, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Avrebbero voluto costituirsialscaturito dall’inchiesta “di” della Direzione distrettuale antimafia dilain. Ma per l’associazione “– Libera Enciclopedia sulle Mafie” è arrivata l’esclusione. Il Gup del tribunale di, titolare del procedimento, ha infatti deciso di respingere la richiesta del legale Marco Griguolo. “La decisione di iniziare a costituircinei processi in– scrivono in una nota i membri di– nasce all’indomani della denuncia della dott.ssa Alessandra Dolci, avvenuta proprio a un nostro evento, di ...

