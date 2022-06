Lukaku day | le visite mediche e poi la firma con l’Inter VIDEO

Pubblicità

MCriscitiello : Come anticipato ieri sera, ecco Lukaku a Linate. Ore 6.40 @tvdellosport @Glongari @AlfredoPedulla @laballara segui… - tvdellosport : ???? INTER, LUKAKU DAY Sempre più tifosi attendono l’arrivo di Romelu Lukaku all’Humanitas per le visite mediche.… - CalcioNews24 : #LukakuDay, terminate le visite mediche del belga ?? - infoitsport : LIVE LUKAKU-DAY - Inizia la seconda vita nerazzurra di Big Rom: visite all'Humanitas - InterCM16 : RT @InterCM16: Inter: è il #Lukaku - #Asllani day: tutti gli aggiornamenti. -

... 2022 ORE 8 - In casa Inter quella di oggi non è una giornata come le altre, è ufficialmente iniziato il. Oggi il colosso belga è atteso per le visite mediche e l'idoneità sportiva ...In attesa dell'arrivo di, visite mediche in corso per Asllani pronto a diventare un giocatore dell'Inter: video di Calciomercato.itOggi sarà il, con il belga che questa mattina è atterrato a Linate, ma anche la giornata di Kristjan Asllani: il centrocampista è arrivato a Milano per le visite mediche. Kristjan Asllani (Foto CM. IT)...È il Lukaku-day in casa Inter. Visite mediche in corso, poi arriverà la firma sul contratto. Sky ricorda tutte le cifre dell’operazione ...Ieri sera si è fatto attendere, ma stamattina si è presentato nuovamente a Milano dopo la fuga dello scorso agosto. Romelu Lukaku, al termine di questa giornata di visite e ...