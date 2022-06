LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: si assegna il titolo del Team Event! Pellacani in finale da un metro (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 14.22: Questi gli atleti in gara che eseguiranno Tuffi dai diversi trampolini: 1 GARCIA NAVARRO Anisley CUB CANABATE ALVAREZ Luis Gustavo 2 WRIGHT Daryn USA FLORY Maxwell 20 3 CHO Eunbi KOR YI Jaegyeong 4 QUAN Hongchan CHN BAI Yuming 5 FRICKER Samuel AUS PETROV Charli 6 FOGACA Rafael BRA OLIVEIRA Ingrid 7 OOI Tze Liang MAS PAMG Pandelela 8 SPENDOLINI SIRIEIX Andrea GBR HEATLY James 9 STONE Liam NZL DAWSON Mikali 10 WASSEN Elena GER BARTHEL Timo 11 GARCIA VARELA Leonardo COL URIBE BERMUDEZ Viviana 12 GILLET Jade FRA JANDARD Alexis 13 del ANGEL PENICHE Viviana MEX MUNOZ HEREDIA Kevin Alexander 14.19: Cinesi super favoriti per l’oro e corsa aperta per gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 14.22: Questi gli atleti in gara che eseguirannodai diversi trampolini: 1 GARCIA NAVARRO Anisley CUB CANABATE ALVAREZ Luis Gustavo 2 WRIGHT Daryn USA FLORY Maxwell 20 3 CHO Eunbi KOR YI Jaegyeong 4 QUAN Hongchan CHN BAI Yuming 5 FRICKER Samuel AUS PETROV Charli 6 FOGACA Rafael BRA OIRA Ingrid 7 OOI Tze Liang MAS PAMG Pandelela 8 SPENDOLINI SIRIEIX Andrea GBR HEATLY James 9 STONE Liam NZL DAWSON Mikali 10 WASSEN Elena GER BARTHEL Timo 11 GARCIA VARELA Leonardo COL URIBE BERMUDEZ Viviana 12 GILLET Jade FRA JANDARD Alexis 13 del ANGEL PENICHE Viviana MEX MUNOZ HEREDIA Kevin Alexander 14.19: Cinesi super favoriti per l’oro e corsa aperta per gli ...

