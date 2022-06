Inter Asllani, terminate le visite mediche del centrocampista – VIDEO (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il centrocampista Asllani ha terminato le visite mediche con l’Inter e ora direzione CONI per l’idoneità sportiva Il centrocampista Asllani ha terminato le visite mediche con l’Inter e ora direzione CONI per l’idoneità sportiva. #Asllani, visite terminate: un gran colpo per il presente e per il futuro pic.twitter.com/HlqGVcnQQo— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 29, 2022 Terminato l’iter poi l’ex Empoli è pronto a firmare il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime stagioni, L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilha terminato lecon l’e ora direzione CONI per l’idoneità sportiva Ilha terminato lecon l’e ora direzione CONI per l’idoneità sportiva. #: un gran colpo per il presente e per il futuro pic.twitter.com/HlqGVcnQQo— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 29, 2022 Terminato l’iter poi l’ex Empoli è pronto a firmare il contratto che lo legherà all’per le prossime stagioni, L'articolo proviene da Calcio News 24.

