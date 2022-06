Il caldo non dà tregua: giovedì bollino rosso a Palermo, Messina e Catania (Di mercoledì 29 giugno 2022) Continua senza sosta l’ondata di caldo sulla Sicilia. Nelle prossime ore sono attese temperature elevate con locali picchi di 40 gradi per via dell’Anticiclone Nord-Africano che continuerà a portare tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, la rotazione ed il rinforzo dei venti dai quadranti occidentali ha avviato un temporaneo calo delle temperature e qualche addensamento sui monti. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino da bollino rosso per il rischio di ondate di calore a Palermo, Catania e Messina. Anche nei primi giorni di luglio le temperature non diminuiranno: sono attese infatti, temperature comprese tra 36-38 gradi e locali picchi di 40 gradi. Le previsioni meteo per giovedì 30 giugno in Sicilia Giornata particolarmente calda e stabile. Al ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Continua senza sosta l’ondata disulla Sicilia. Nelle prossime ore sono attese temperature elevate con locali picchi di 40 gradi per via dell’Anticiclone Nord-Africano che continuerà a portare tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, la rotazione ed il rinforzo dei venti dai quadranti occidentali ha avviato un temporaneo calo delle temperature e qualche addensamento sui monti. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino daper il rischio di ondate di calore a. Anche nei primi giorni di luglio le temperature non diminuiranno: sono attese infatti, temperature comprese tra 36-38 gradi e locali picchi di 40 gradi. Le previsioni meteo per30 giugno in Sicilia Giornata particolarmente calda e stabile. Al ...

