Ciccio Ingrassia | chi era la moglie Rosalia Calì | “Un vero colpo di fulmine sul palco”

(Di mercoledì 29 giugno 2022)si incontrano per la prima volta proprio su di unscenico. Correva l’anno 1957 ed entrambi erano impegnati in una recita milanese dove Rosaria ricopriva il ruolo di una componente di una scalcagnata orchestra di tabarin. Fu une propriodisia artistico che personale. Il complesso musicale, infatti, comincia a collaborare con il duo die Franco e pochi mesi dopo Rosaria si innamora perdutamente di. La coppia tre anni dopo, il 5 settembre del 1960, si sposa a Genova. Un anno dopo, il 18 novembre del 1961, dal loro amore nasce Giampiero, unico figlio delle coppia che è cresciuto a stretto contatto con ilscenico e la passione per ...

... si raccontano il Sessantotto , Lotta continua , Totò , Mario Bava , Franchi e, Fellini ,... o su comici popolari come appunto Totò o il duo Franco e. Le note e feroci stroncature di ...La memoria di Franco Franchi eil prossimo 2 ottobre sarà più viva che mai. In quella data, infatti, è prevista l'emissione di un francobollo speciale, un tributo ai due grandi artisti palermitani in un anno, il ... Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, chi erano/ 'Agli opposti, litigavano spesso ma…' Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, il mitico duo comico siciliano: le curiosità svelate da un loro collega, Tano Cimarosa. Le liti e non ...E ancora, per la Serie tematica le eccellenze italiane nello spettacolo fanno parte quelli dedicati a Lina Wertmüller, Raffaella Carrà, Franco Battiato, Milva, Carla Fracci, Monica Vitti insieme a ...