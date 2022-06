Accordo Roche e Dexcom per sistema di monitoraggio della glicemia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Roche e Dexcom hanno annunciato oggi la firma di un Accordo definitivo di distribuzione relativo al sistema per il monitoraggio della glicemia CGM Dexcom One. Secondo i termini dell’Accordo, Roche distribuirà il prodotto in Italia. CGM Dexcom One è un sistema per il monitoraggio in continuo della glicemia semplificato e costo efficace che condivide lo stesso innovativo hardware di rilevamento di Dexcom G6. Dexcom One è adatto alle persone con diabete di tipo 1 o 2 che utilizzano insulina. Questo strumento – si legge in una nota – utilizza un piccolo sensore indossabile e un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) –hanno annunciato oggi la firma di undefinitivo di distribuzione relativo alper ilCGMOne. Secondo i termini dell’distribuirà il prodotto in Italia. CGMOne è unper ilin continuosemplificato e costo efficace che condivide lo stesso innovativo hardware di rilevamento diG6.One è adatto alle persone con diabete di tipo 1 o 2 che utilizzano insulina. Questo strumento – si legge in una nota – utilizza un piccolo sensore indossabile e un ...

