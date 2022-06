Siccità, l'ordine del sindaco ai parrucchieri. 'Vietato il doppio risciacquo' (Di martedì 28 giugno 2022) Caldo record, le città da bollino rosso. Allerta grandine e nubifragi: ecco dove Bologna, 28 giugno 2022 - L'analisi a tutto tondo" per capire dove intervenire per limitare il consumo di acqua ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Caldo record, le città da bollino rosso. Allerta grandine e nubifragi: ecco dove Bologna, 28 giugno 2022 - L'analisi a tutto tondo" per capire dove intervenire per limitare il consumo di acqua ...

Pubblicità

bzimageit : @elio_vito Ma veramente voi radicali continuate a pensare che in tempi di pandemia, guerra, siccità, ridefinizione… - PulvirentiSarah : @_a1_s2_d3_ @Robertonuzzoam In realtà nel curriculum devi prima esser stato, nell’ordine, trumpiano, negazionista,… - Carla44613652 : La storia della siccità fa parte dell'agenda draghi. Nuovo Ordine Mondiale in stile dem - dtb_robby : @NaniPuffo I giornalai hanno ordine di fare fake sulla guerra sugli aumenti de farlocco-prezzi ed ora sulla falsa s… - actuallygraziaf : RT @LICIO15: Siccità Italia 2022, 10 regole per risparmiare acqua in casa - -