Sara Pegoraro | morta per un malore la modella 26enne

(Di martedì 28 giugno 2022) Undavanti a un supermercato e la caduta in un fossato. I soccorsi, l’ospedale, e poi a casa. È lì chedi 26 anni, è stata trovata senza vita dalla mamma. Siamo a Villorba, Treviso, e i fatti risalgono al 24 giugno. La procura ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato.avrebbe assunto sostanze stupefacenti, è stata disposta l’autopsia. “E anche questa è fatta. Grazie mamma per esserci stata sempre, pronta ad aiutarmi in ogni momento e grazie epr non avermi lasciata mai sola. Sei la mia ancora“, aveva scritto sui social circa un anno fa dopo un’operazione allo scafoide (osso breve del carpo). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.