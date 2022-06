Rc auto, scatola nera: come influisce su prezzi, premi e tariffe (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – La diffusione della scatola nera, oggi adottata da più del 20% degli automobilisti assicurati, “ha contribuito alla riduzione dei prezzi dell’assicurazione” Rc auto, “incentivando l’adozione di comportamenti di guida responsabili: a parità di altri fattori osservabili di rischio, si stima che la scatola nera riduca la sinistrosità di circa il 20 per cento, rendendo così possibile l’applicazione di tariffe più basse per chi l’adotta. Si tratta dunque di una tendenza da guardare con favore”. Lo ha detto Luigi Federico Signorini, presidente dell’Ivass, nel corso delle sue considerazioni finali sull’operato dell’autorità di vigilanza nel 2021. “Desta tuttavia qualche preoccupazione – ha avvertito – l’apparente emergere di ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – La diffusione della, oggi adottata da più del 20% deglimobilisti assicurati, “ha contribuito alla riduzione deidell’assicurazione” Rc, “incentivando l’adozione di comportamenti di guida responsabili: a parità di altri fattori osservabili di rischio, si stima che lariduca la sinistrosità di circa il 20 per cento, rendendo così possibile l’applicazione dipiù basse per chi l’adotta. Si tratta dunque di una tendenza da guardare con favore”. Lo ha detto Luigi Federico Signorini, presidente dell’Ivass, nel corso delle sue considerazioni finali sull’operato dell’rità di vigilanza nel 2021. “Desta tuttavia qualche preoccupazione – ha avvertito – l’apparente emergere di ...

