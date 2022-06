“Potrebbe esserci uno sforzo”: la notizia sul rinnovo dalla radio ufficiale (Di martedì 28 giugno 2022) Il tempo stringe e tra il Napoli e Dries Mertens ancora non c’è l’accordo per il prolungamento contrattuale. Tra poco più di 24 ore, il belga – salvo cambi di programma – si ritroverà a parametro zero con la possibilità di poter firmare con un altro club a parametro zero. A fare l’aggiornamento sulla situazione è la redazione di radio Kiss Kiss Napoli che, nel corso della trasmissione radio Goal, ha rivelato le ultimissime circa il futuro del numero 14 partenopeo: Secondo l’emittente, non c’è stata alcuna offerta del Napoli al calciatore. Al momento, ognuno resta sulle sue posizioni e non è stata presa alcuna decisione per il rinnovo contrattuale. Mertens (Photo credit should read BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images)Il Napoli, invece, Potrebbe fare un sacrificio economico soltanto per Kalidou Koulibaly, in ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Il tempo stringe e tra il Napoli e Dries Mertens ancora non c’è l’accordo per il prolungamento contrattuale. Tra poco più di 24 ore, il belga – salvo cambi di programma – si ritroverà a parametro zero con la possibilità di poter firmare con un altro club a parametro zero. A fare l’aggiornamento sulla situazione è la redazione diKiss Kiss Napoli che, nel corso della trasmissioneGoal, ha rivelato le ultimissime circa il futuro del numero 14 partenopeo: Secondo l’emittente, non c’è stata alcuna offerta del Napoli al calciatore. Al momento, ognuno resta sulle sue posizioni e non è stata presa alcuna decisione per ilcontrattuale. Mertens (Photo credit should read BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images)Il Napoli, invece,fare un sacrificio economico soltanto per Kalidou Koulibaly, in ...

