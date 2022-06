"Non voglio mai più giocare a tennis": Berrettini, il momento più drammatico (Di martedì 28 giugno 2022) Oggi, martedì 28 giugno, esordisce sull'erba di Wimbledon contro il cileno Cristian Garín, tentando di raggiungere la finale come successo l'anno scorso, quando cedette solo al fortissimo Novak Djokovic. Matteo Berrettini è carico dopo le vittorie di Stoccarda e del Queen's, e pensare che quando era piccolo avrebbe potuto seriamente dire addio al tennis. Il romano aveva tre o quattro anni ed esplose mentre era al circolo: “Non voglio mai più giocare a tennis!”. Colpa del vento che lo infastidita e lo faceva sbagliare: “Mi ricordo di essere uscito dal campo, con dietro il maestro che mi urlava: ma dove vaiiiii?? — racconta Berrettini —. E mi ricordo che ho detto a mia madre, di botto: non voglio più giocare, voglio fare qualcos'altro. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Oggi, martedì 28 giugno, esordisce sull'erba di Wimbledon contro il cileno Cristian Garín, tentando di raggiungere la finale come successo l'anno scorso, quando cedette solo al fortissimo Novak Djokovic. Matteoè carico dopo le vittorie di Stoccarda e del Queen's, e pensare che quando era piccolo avrebbe potuto seriamente dire addio al. Il romano aveva tre o quattro anni ed esplose mentre era al circolo: “Nonmai più!”. Colpa del vento che lo infastidita e lo faceva sbagliare: “Mi ricordo di essere uscito dal campo, con dietro il maestro che mi urlava: ma dove vaiiiii?? — racconta—. E mi ricordo che ho detto a mia madre, di botto: nonpiùfare qualcos'altro. E ...

