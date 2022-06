Lombardia | ho criticato le nomine dei direttori sanitari e hanno dato la colpa a una tesi di laurea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) “Non possiamo non notare che la mozione si basa su dati contenuti in unadidi una giovane studentessa e per questo non sufficientemente attendibili. Per tale motivo invitiamo a respingere la mozione”, questa, grosso modo, la sconcertante e sintetica risposta fornita dal sottosegretario Turba alla proposta, contenuta nella mozione da me in Consiglio regionale di procedere all’integrazione delle delibere irregolari di nomina deigenerali (dg) di Ats e Asst, pubblicate dalla Giunta regionale in questa legislatura. La mozione, basata effettivamente su un dettagliato lavoro dipresso il Politecnico di Milano mostra chiaramente come le delibere con cui sono stati nominati igenerali delle strutturee del territorio regionale, sia a fine 2018 che ...