LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Wang Zongyuan domina la finale dai 3 metri (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 16.36: Doppio e mezzo avanti carpiato con tre avvitamenti da 93.60 per Wang Zongyuan che si porta al comando con 279.90 16.35: 254.85 per Cao Yuan che prende 89 punti con il triplo e mezzo rovesciato. 16.33: La grande risposta di Jack Laugher. 91.80 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Il britannico passa al comando con 246.80. 16.32: Vola Uribe! 85.50 con il quadruplo e mezzo avanti. Il colombiano sogna la medaglia. 16.30: Prosegue l’ottima gara del francese Jandard, che è al comando dopo una prima parte della terza rotazione con 221.30 16.23: Eccezionale Wang Zongyuan con lo stesso tuffo del connazionale. ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 16.36: Doppio e mezzo avanti carpiato con tre avvitamenti da 93.60 perche si porta al comando con 279.90 16.35: 254.85 per Cao Yuan che prende 89 punti con il triplo e mezzo rovesciato. 16.33: La grande risposta di Jack Laugher. 91.80 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Il britannico passa al comando con 246.80. 16.32: Vola Uribe! 85.50 con il quadruplo e mezzo avanti. Il colombiano sogna la medaglia. 16.30: Prosegue l’ottima gara del francese Jandard, che è al comando dopo una prima parte della terza rotazione con 221.30 16.23: Eccezionalecon lo stesso tuffo del connazionale. ...

