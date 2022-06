LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica, bronzi da lotta e bocce (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 22.09 lotta LIBERA – In corso le finali per il bronzo dei 97 kg. 22.06 VOLLEY – Subito un break delle azzurre che si portano sul 4-1 nel corso del primo set. 22.03 VOLLEY – Il Salle Bir El Djir è una bolgia per sostenere le padrone di casa, le azzurre dovranno dunque cercare di imporre la propria superiorità tecnica senza cercare di farsi condizionare. 22.00 VOLLEY – Inizia l’incontro tra Italia e Algeria, valido per l’ultimo turno della Pool C del torneo femminile. 21.58 lotta LIBERA – Serata che entrerà dunque nella storia per la nazione del Titano con le prime medaglie di questi Giochi del ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 22.09LIBERA – In corso le finali per il bronzo dei 97 kg. 22.06 VOLLEY – Subito un break delle azzurre che si portano sul 4-1 nel corso del primo set. 22.03 VOLLEY – Il Salle Bir El Djir è una bolgia per sostenere le padrone di casa, le azzurre dovranno dunque cercare di imporre la propria superiorità tecnica senza cercare di farsi condizionare. 22.00 VOLLEY – Inizia l’incontro tra Italia e Algeria, valido per l’ultimo turno della Pool C del torneo femminile. 21.58LIBERA – Serata che entrerà dunquestoria per la nazione del Titano con le prime medaglie di questidel ...

