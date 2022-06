Lavori anche al detenuto in carcere: la maxi frode del Superbonus (Di martedì 28 giugno 2022) Sequestrati oltre 772 milioni di euro. I soggetti sono per la maggior parte percettori del Reddito di cittadinanza residenti nella provincia di Napoli e Caserta, ma figurano anche parcheggiatori abusivi e fiancheggiatori della camorra Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Sequestrati oltre 772 milioni di euro. I soggetti sono per la maggior parte percettori del Reddito di cittadinanza residenti nella provincia di Napoli e Caserta, ma figuranoparcheggiatori abusivi e figgiatori della camorra

