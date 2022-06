Pubblicità

La genesi del cyberpunk in un capolavoro che non ha età Il richiamo al passato mediante il... Il punto è che, nel 1982, Blade Runner non somiglia a nessun'altra di fantascienza in ... volumi (il migliore Future di Paul Sammon) e pure un documentario, a sua volta strepitoso, ... se non soprattutto, grazie al successo lento ma a quel punto inesorabile della dedotta ... La pellicola noir girata sui tetti di cent'anni fa Svestiti i panni illustri di teatro lirico, il Dal Verme si orientò un po' alla volta verso il nuovo genere d'intrattenimento di massa, il cinema ... "Il ritorno di Cesenatico Noir è il primo importante segnale di una stagione estiva iniziata nel migliore dei modi".