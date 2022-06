Insigne ferito a morte. Bastano pochi giorni in Canada per dar ragione a La Capria (Di martedì 28 giugno 2022) C’è qualcosa che lega Massimo De Luca (il protagonista di “ferito a morte”) a Lorenzo Insigne? Sono giorni confusi. Raffaele La Capria se n’è andato. La Foresta Vergine. Il bar Middleton che fotografa Napoli come neanche il miglior satellite potrebbe fare. Il bar Middleton: «la conosci la differenza tra Pommerì e Veuve Cliquò?… A una a una vedevi assommare le facce conosciute, sotto il sole come pesci sotto la lampara. Col sole di febbraio, a via Caracciolo, da Middleton, lèvati cappotto e giacca e pare che già è venuta l’estate». “ferito a morte”. Per distacco merckxiano il miglior romanzo-libro-guida quellochevolete su Napoli. Ci è toccato leggere cose che a stento riuscivano a trattenere un livello troppo alto di acidità. La vita va così, si nasce Maradona e si ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) C’è qualcosa che lega Massimo De Luca (il protagonista di “”) a Lorenzo? Sonoconfusi. Raffaele Lase n’è andato. La Foresta Vergine. Il bar Middleton che fotografa Napoli come neanche il miglior satellite potrebbe fare. Il bar Middleton: «la conosci la differenza tra Pommerì e Veuve Cliquò?… A una a una vedevi assommare le facce conosciute, sotto il sole come pesci sotto la lampara. Col sole di febbraio, a via Caracciolo, da Middleton, lèvati cappotto e giacca e pare che già è venuta l’estate». “”. Per distacco merckxiano il miglior romanzo-libro-guida quellochevolete su Napoli. Ci è toccato leggere cose che a stento riuscivano a trattenere un livello troppo alto di acidità. La vita va così, si nasce Maradona e si ...

