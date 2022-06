Fortore, controlli dei carabinieri: denunce, sanzioni e sequestri per violazione codice della strada (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella fine settimana i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni della Val Fortore, controllando 109 veicoli, 107 persone e 12 esercizi pubblici. I militari dell’Aliquota Radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno deferito in stato di libertà un 24enne del beneventano ed un 59enne locale che hanno rifiutato di sottoporsi all’accertamento della guida sotto l’influenza dell’alcool. Ai contravventori, che sono persone sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva, sono state sequestrate amministrativamente le automobili. Al primo è stata ritirata la patente di guida, mentre al secondo che è risultato non aver mai conseguito la patente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella fine settimana iCompagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuniVal, controllando 109 veicoli, 107 persone e 12 esercizi pubblici. I militari dell’Aliquota Radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno deferito in stato di libertà un 24enne del beneventano ed un 59enne locale che hanno rifiutato di sottoporsi all’accertamentoguida sotto l’influenza dell’alcool. Ai contravventori, che sono persone sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva, sono state sequestrate amministrativamente le automobili. Al primo è stata ritirata la patente di guida, mentre al secondo che è risultato non aver mai conseguito la patente ...

