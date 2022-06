Filippo Bisciglia sullo stop di “Temptation Island” | “Dopo 8 anni | fa tanto male”

Pubblicità

zazoomblog : Filippo Bisciglia un anno senza Temptation Island - #Filippo #Bisciglia #senza #Temptation - occhio_notizie : Temptation Island è stato cancellato, parla Filippo Bisciglia: ''Mi fa male non farlo'' #temptationisland… - freakingsilence : RT @EnricaC77: Quinn consulente d'amore come un Filippo Bisciglia qualsiasi #twittamibeautiful - TwBeautiful : RT @EnricaC77: Quinn consulente d'amore come un Filippo Bisciglia qualsiasi #twittamibeautiful - EnricaC77 : Quinn consulente d'amore come un Filippo Bisciglia qualsiasi #twittamibeautiful -

Le ragioni non sono ancora state precisate, ma la conferma della mancata edizione arriva dallo storico conduttore del reality show,. Instagram content This content can also be ...è davvero amareggiato e deluso per la cancellazione di Temptation Island . Il conduttore tv ed ex concorrente del Grande Fratello si è sfogato sui social con i suoi numerosi ...Con un videomessaggio Filippo spiega ai fan della trasmissione che il programma è stato ufficialmente chiuso e non andrà in onda questa estate 2022. Tante erano state le voci girate nelle ultime ...Per l'estate Mediaset ha scelto di cancellare Temptation Island 2022: il reality condotto da Bisciglia non andrà in onda su Canale 5 ...