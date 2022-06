Droga: blitz Cc nel Catanese, capo dava ordini dal carcere (Di martedì 28 giugno 2022) Una presunta organizzazione accusata di gestire il traffico e lo spaccio di Droga, in particolare marijuana e cocaina, a San Giovanni La Punta e nei vicini paesi etnei è stata sgominata dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Una presunta organizzazione accusata di gestire il traffico e lo spaccio di, in particolare marijuana e cocaina, a San Giovanni La Punta e nei vicini paesi etnei è stata sgominata dai ...

Pubblicità

LiveSiciliaCT : Spaccio, gli ordini dal carcere e le consegne di droga al Caf - NapoliToday : #Cronaca Blitz nel noto hotel: alcuni clienti scoperti con la droga in camera - puntomagazine : Blitz anti droga in un hotel sorpresi con 2kg di droga e circa 35mila euro in contante. Arrestati un 30enne e un 3… - ottopagine : Droga, moto e motorini senza assicurazione: blitz dei vigili a Scampia #Napoli - ottopagine : Più sicurezza, nuovo blitz a Campolongo: sequestrata droga e pioggia di sanzioni #Eboli -