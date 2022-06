Covid oggi Lazio, 11.171 casi e 5 decessi. A Roma i contagi sono 6.252 (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – sono 11.171 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 28 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano anche 5 decessi. I ricoverati sono 588 (-9 rispetto a ieri), 51 le terapie intensive (stabili) e +8.530 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,7%. I casi a Roma città sono a quota 6.252. E’ il dato più alto dal 29 marzo scorso. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 2.309 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.298 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) –11.171 ida coronavirus nel, 28 giugno 2022, secondo numeri e datidel bollettino della Regione. Si registrano anche 5. I ricoverati588 (-9 rispetto a ieri), 51 le terapie intensive (stabili) e +8.530 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,7%. Icittàa quota 6.252. E’ il dato più alto dal 29 marzo scorso. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl1:2.309 i nuovie 3 i; Asl2:2.298 i nuovie 1 decesso; Asl3:...

Pubblicità

matteograndi : Va bene la prudenza. Sacrosanto il diritto di portare la mascherina per libera scelta. Ma oggi, senza emergenza san… - stebellentani : Dal Corsera di oggi. Abbiamo poco più di 200 ricoverati in TI e 160 di loro non sono lì per covid. Punto ??????? - Agenzia_Ansa : Covid, ancora in fase pandemica. In un incontro tecnico si decide oggi sulla mascherina a lavoro. Brusaferro: 'L'o… - MaOsos2r : RT @Ingestibile79: Oggi ci doveva essere una partita di tennis, ma è stata annullata. Un giocatore è stato escluso perché non vaccinato, l'… - cinzia19672 : RT @Covidioti: #Berrettini dice a: 'Obbligo vaccinale all'Australian Open? Giustissimo. Io mi sono vaccinato e dal quel momento le cose son… -