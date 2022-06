Chris Hemsworth e Elsa Pataky sul red carpet di Thor: Love and Thunder con i figli (sì, uno di loro è quello che voleva essere Superman) (Di martedì 28 giugno 2022) Elsa Pataky, 45 anni, e Chris Hemsworth, 38 , con i figli gemelli Sasha e Tristan, nati 8 anni fa, alla prima australiana di Thor: Love and Thunder. La coppia, che si è sposata nel 2010, ha una figlia più grande, India, di 10 anni (foto Ap) Per Chris Hemsworth e Elsa Pataky il red carpet di Sidney di Thor: Love and Thunder diventa un affare di famiglia. Il dio del tuono 38enne e l’attrice spagnola 45enne fanno una delle loro rare apparizioni con due dei tre figli. Uno di loro è quello che disse al suo papà supereroe, “freddandolo” ... Leggi su amica (Di martedì 28 giugno 2022), 45 anni, e, 38 , con igemelli Sasha e Tristan, nati 8 anni fa, alla prima australiana diand. La coppia, che si è sposata nel 2010, ha unaa più grande, India, di 10 anni (foto Ap) Peril reddi Sidney dianddiventa un affare di famiglia. Il dio del tuono 38enne e l’attrice spagnola 45enne fanno una dellerare apparizioni con due dei tre. Uno diche disse al suo papà supereroe, “freddandolo” ...

