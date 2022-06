Catawiki | le aste speciali in collaborazione con i brand di lusso che sostengono la comunità LGBTQIA+

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 giugno 2022)presenta le“People Proud and Out” per raccogliere fondi a favore dellaMilano, 28 giugno 2022 –, piattaforma leader in Europa per gli oggetti, ha lanciato una serie didedicate al Pride per aiutare a raccogliere fondi per ILGA Europe, l’organizzazione europeache si adopera per la sicurezza, l’uguaglianza e la libertà delle persone. Arte moderna e classica di icone del Pride, marchi di moda e designer chelasaranno presenti in diverseche termineranno il 3 luglio.devolverà all’ILGA l’intera commissione degli acquirenti e dei venditori ...