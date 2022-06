Calcio | Galliani | ' Sensi ha un paio di giorni per decidere | speriamo possa arrivare'

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 giugno 2022) Milano, 28 giu. - (Adnkronos) - "Intanto sono arrivati due giocatori come Ranocchia e Cragno.ieri è stato a casa mia, abbiamo parlato, gli ho lasciato undiper". Com'è la situazione per Pinamonti? "Buonissimo giocatore, ma molto molto costoso. Vediamo...". Pessina? "Forte anche lui, ma è un giocatore che costa molto". L'amministratore delegato del Monza Adrianosi esprime così sul mercato del club brianzolo. Icardi? "E' un giocatore che ha stipendi e costi fuori portata", aggiungea margine della premiazione per la promozione in Serie A avvenuta questa mattina presso la Regione Lombardia.