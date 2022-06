Alessia Marcuzzi, dopo anni la verità sulla rottura con Facchinetti | Spifferato triste retroscena (Di martedì 28 giugno 2022) Alessia Marcuzzi sta scaldando i motori per ritornare in pista. Il suo ritorno in televisione è soltanto questione di tempo e di ufficialità. Il ritorno della conduttrice romana segnerà la prossima stagione televisiva, così come una sua storia d’amore ha segnato la sua vita. Una storia di cui soltanto adesso si è appreso un triste retroscena. Quale storia e quale retroscena? Accidenti quanto ci è mancata. Adesso però possiamo goderci l’estate sapendo che la prossima stagione sarà quella del suo grande ritorno in televisione. Quel suo addio improvviso a Mediaset, che l’aveva accolta, lanciata, fatta conoscere e con la quale aveva lavorato per ben venticinque anni, è stata una notizia che lo scorso anno ha sconvolto il mondo della televisione. ... Leggi su altranotizia (Di martedì 28 giugno 2022)sta scaldando i motori per ritornare in pista. Il suo ritorno in televisione è soltanto questione di tempo e di ufficialità. Il ritorno della conduttrice romana segnerà la prossima stagione televisiva, così come una sua storia d’amore ha segnato la sua vita. Una storia di cui soltanto adesso si è appreso un. Quale storia e quale? Accidenti quanto ci è mancata. Adesso però possiamo goderci l’estate sapendo che la prossima stagione sarà quella del suo grande ritorno in televisione. Quel suo addio improvviso a Mediaset, che l’aveva accolta, lanciata, fatta conoscere e con la quale aveva lavorato per ben venticinque, è stata una notizia che lo scorso anno ha sconvolto il mondo della televisione. ...

Pubblicità

marralong : @missanastasiaax Alessia marcuzzi e ilary per sempre brave a presentare? - dage_03 : Ilary Blasi sta conducendo veramente male… falsa, è solo per le apparenze e soldi, ma non ama il suo lavoro, non è… - intaysarms : @sneakinginivy vero ???? anche perché chi cazz la riconoscerebbe tanto al massimo verrebbe scambiata per alessia marcuzzi - modamadeinitaly : Regali di Natale 2021: Tips e Idee Regalo dal blog di Alessia Marcuzzi - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi in Rai con Boomerissima: i dettagli del nuovo programma #alessiamarcuzzi #Boomerissima #Rai… -