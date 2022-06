Veronica Atitsogbe | la prima italiana di seconda generazione a presiedere il Consiglio comunale di Verona

Pubblicità

Sarà, 28 anni, in qualità di più votata, a presiedere il primo consiglio comunale dell'assemblea municipale post Sboarina. L'annuncio è stato dato oggi dalla portavoce del nuovo sindaco. ...Dieci i consiglieri di questa lista:, Jacopo Buffolo, Italo Sandrini, Lorenzo Didonè, Paola Poli, Claudio Bassi, Giuseppe Rea, Giacomo Piva, Chiara Stella e Annamaria Molino. Il ... Veronica Atitsogbe presiederà la prima seduta del Consiglio comunale di Verona The council candidate who won the most votes in Verona's municipal elections on Sunday is a second-generation immigrant from Togo, 28-year-old Veronica Atitsogbe. © ANSA ...(ANSA) - VERONA, 27 GIU - Sarà Veronica Atitsogbe, 28 anni, in qualità di più votata, a presiedere il primo consiglio comunale dell'assemblea municipale post Sboarina. L'annuncio è stato dato oggi dal ...