Un posto al sole: Susanna è terrorizzata da Niko (Di lunedì 27 giugno 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Susanna ha paura che Niko vada su tutte le furie a causa delle novità sul suo tirocinio da magistrato. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Susanna ha paura che Niko non approvi la sua decisione di diventare Magistrato. Susanna in difficoltà (web)Intanto, Roberto non ha ancora dimenticato Marina e nonostante abbia accolto in casa sua Lara si rende conto di amare ancora la ex. Infine le anticipazioni ci fanno sapere che la Martinelli è in ansia per le sue condizioni di salute. Roberto ci riprova con Marina, Susanna vicino ad un bivio Le anticipazioni di Un posto al ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere cheha paura chevada su tutte le furie a causa delle novità sul suo tirocinio da magistrato. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere cheha paura chenon approvi la sua decisione di diventare Magistrato.in difficoltà (web)Intanto, Roberto non ha ancora dimenticato Marina e nonostante abbia accolto in casa sua Lara si rende conto di amare ancora la ex. Infine le anticipazioni ci fanno sapere che la Martinelli è in ansia per le sue condizioni di salute. Roberto ci riprova con Marina,vicino ad un bivio Le anticipazioni di Unal ...

Pubblicità

PRizzuni : @CottarelliCPI Poi dipendere da Biden. Dalla padella nella brace. Condivide Draghi per aver un posto al sole. Cotta… - GreenMidnight1 : @SoloMilan68 @tcarapezza A me pare continui a sparare bordate (con un obiettivo ben preciso). Lui e la sua vecchia… - lebalzin : RT @lebalzin: @panoramica7 Chiunque egli sia, SARA'... Com lui è. Hai visto il sole cambiare posto ? Hai visto le montagne cambiare posto?… - ParliamoDiNews : Un posto al sole: nessuno sostituisce Raffaele Giordano #Greysanatomy #Tramequotidiane #Tramesettimanali #27giugno - ParliamoDiNews : Un posto al sole, trama 27 giugno: Lara angosciata per il figlio, Susanna svela che... #Greysanatomy… -