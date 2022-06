Tragedia in cantiere a Milano, la rabbia dei sindacati: “Da inizio anno già 7 morti bergamaschi sul lavoro” (Di lunedì 27 giugno 2022) Siamo solo all’inizio dell’estate e già 7 infortuni mortali hanno coinvolto lavoratori della nostra provincia in una spirale che non sembra mai finire. L’ultima Tragedia in un cantiere edile di Milano vede coinvolto un padre di famiglia, un carpentiere di 59 anni di Pontirolo, investito da un braccio della gru che si spezza e lo colpisce. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Bergamo denunciano, per l’ennesima volta, preoccupazione e sdegno per quanto è successo e per i troppi incidenti che non è più possibile tollerare, e richiedono ancora una volta, l’attenzione dovuta alla prevenzione e alla sicurezza nei cantieri edili, perché tragedie del genere non possono essere considerate accettabili. “Sono due anni che chiediamo che si intervenga perché il boom del settore dell’edilizia, che ha riportato il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Siamo solo all’dell’estate e già 7 infortuni mortali hcoinvolto lavoratori della nostra provincia in una spirale che non sembra mai finire. L’ultimain unedile divede coinvolto un padre di famiglia, un carpentiere di 59 anni di Pontirolo, investito da un braccio della gru che si spezza e lo colpisce. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Bergamo denunciano, per l’ennesima volta, preoccupazione e sdegno per quanto è successo e per i troppi incidenti che non è più possibile tollerare, e richiedono ancora una volta, l’attenzione dovuta alla prevenzione e alla sicurezza nei cantieri edili, perché tragedie del genere non possono essere considerate accettabili. “Sono due anni che chiediamo che si intervenga perché il boom del settore dell’edilizia, che ha riportato il ...

