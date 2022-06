Sport e Salute: accordo con la Scuola Imt di Lucca, nasce Master in diritto sportivo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - Firmato oggi nella sede di WeSportup un'importante convenzione per dare il via al primo Master multidisciplinare ed interdisciplinare in diritto Sportivo e Governo del Fenomeno Sportivo. L'accordo per 3 anni è tra Sport e Salute, per tramite della Scuola dello Sport, La Scuola IMT Alti Studi Lucca, l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport e l'Ordine degli Avvocati di Lucca. Il corso è rivolto a dirigenti e professionisti Sportivi, ad avvocati che vogliono approfondire le competenze in questo ambito e a tutti i laureati. L'accordo è stato siglato dall' Avv. Vito Cozzoli Presidente e ad ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - Firmato oggi nella sede di Weup un'importante convenzione per dare il via al primomultidisciplinare ed interdisciplinare inivo e Governo del Fenomenoivo. L'per 3 anni è tra, per tramite delladello, LaIMT Alti Studi, l'Associazione Italiana Avvocati delloe l'Ordine degli Avvocati di. Il corso è rivolto a dirigenti e professionistiivi, ad avvocati che vogliono approfondire le competenze in questo ambito e a tutti i laureati. L'è stato siglato dall' Avv. Vito Cozzoli Presidente e ad ...

Pubblicità

TV7Benevento : Sport e Salute: accordo con la Scuola Imt di Lucca, nasce Master in diritto sportivo - - rodrigochimico : Datemi dei motivi per fare sport oggi che non ne vedo - a parte la salute e la appetibilità fisica che non si cambi… - EnricoAir : Puoi tenere solo duo cose cosa tieni 1)soldi?? 2)salute?? 3)sport?? 4)amici? - IdeawebTV : Cuneo: in Piazza Galimberti il Road Show di Sport e Salute Spa - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: i dati dei casi e il bollettino di oggi: L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epid… -