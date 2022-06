Sinopoli Flc Cgil | “La dispersione scolastica è una tragedia”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 27 giugno 2022) La"è unache riguarda il Paese e le persone che vivono questaper prime. Lo abbiamo detto subito, c'è bisogno di investire sul tempo scuola, c'è bisogno anche di ripensare alla scuola pubblica perché in molti casi non è adeguata, ma certamente quello di cui non abbiamo bisogno è ridurre le risorse per la scuola, vale per Napoli, per tutte le aree che hanno una condizione di difficoltà e grave ritardo". L'articolo .