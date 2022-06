Paul McCartney e Kendrick Lamar infiammano Glastonbury

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 27 giugno 2022) Life&People.it Un tripudio: un vero e proprio tripudio. Il concerto live di– così come quello del rapper– alFestival 2022 rimarrà per sempre impresso nella storia della musica contemporanea per bellezza, potenza, emozione, significato. Uno spettacolo nello spettacolo per tre giorni di concerti semplicemente indimenticabili. Il ritorno del Sir nella prima edizione post pandemica A volte si tratta solo di destini che si incrociano. Sì perché proprio nella prima edizione post-pandemia di uno dei Festival più importanti del mondo, tornato finalmente in scena dopo tre anni di stop forzato per via delle restrizioni, l’ex Beatles ha fatto di nuovo capolino in quel di Pilton, nel sud ovest del Regno Unito, sciorinando una performance indimenticabile a ben ...