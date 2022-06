Pagamenti bollette in ritardo: cosa si rischia? (Di lunedì 27 giugno 2022) Nonostante tutti i metodi tecnologici che possono aiutare a non dimenticare di effettuare un pagamento – come un semplice alert sul cellulare – dimenticarsi di pagare le bollette è umano. Quali sono le tempistiche del ritardo che costituiscono una sorta di soglia di tolleranza da parte degli operatori di luce e gas? cosa può succedere nel caso di ritardo eccessivo? Scopriamolo nelle prossime righe. Bolletta pagata entro pochi giorni dalla scadenza La notizia è che se si riesce a pagare una bolletta di luce e/o gas entro pochi giorni dalla scadenza, non ci saranno sanzioni né saranno applicati i cosiddetti interessi di mora. Solitamente, ciò avviene quando il pagamento viene saldato tra i 2 e i 7 giorni dopo la scadenza. cosa succede, invece, nel momento in cui non si procede con il pagamento una ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 giugno 2022) Nonostante tutti i metodi tecnologici che possono aiutare a non dimenticare di effettuare un pagamento – come un semplice alert sul cellulare – dimenticarsi di pagare leè umano. Quali sono le tempistiche delche costituiscono una sorta di soglia di tolleranza da parte degli operatori di luce e gas?può succedere nel caso dieccessivo? Scopriamolo nelle prossime righe. Bolletta pagata entro pochi giorni dalla scadenza La notizia è che se si riesce a pagare una bolletta di luce e/o gas entro pochi giorni dalla scadenza, non ci saranno sanzioni né saranno applicati i cosiddetti interessi di mora. Solitamente, ciò avviene quando il pagamento viene saldato tra i 2 e i 7 giorni dopo la scadenza.succede, invece, nel momento in cui non si procede con il pagamento una ...

