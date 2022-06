Mercedes-Benz - Addio a Classe A e Classe B dal 2025 (Di lunedì 27 giugno 2022) La testata tedesca Handelsblatt ha avuto conferma da fonti interne della Mercedes-Benz circa una fondamentale scelta strategica presa in merito ai modelli della fortunata famiglia a trazione anteriore e motore trasversale: stando a quanto riportato dal quotidiano finanziario, il board della Stella avrebbe deciso in via definitiva di ridurre considerevolmente la gamma compatta a partire dal 2025, dando l'Addio a due dei suoi pilastri, la Classe A e la Classe B, e trasformandolo in quello che diventerà il futuro gruppo "Core Luxury", nuovo gradino di ingresso nell'offerta della Casa. Lo spostamento verso l'alto del brand. Si tratta di una scelta che rientra in una più ampia strategia di razionalizzazione dei listini, con cui Stoccarda intende spostare ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 giugno 2022) La testata tedesca Handelsblatt ha avuto conferma da fonti interne dellacirca una fondamentale scelta strategica presa in merito ai modelli della fortunata famiglia a trazione anteriore e motore trasversale: stando a quanto riportato dal quotidiano finanziario, il board della Stella avrebbe deciso in via definitiva di ridurre considerevolmente la gamma compatta a partire dal, dando l'a due dei suoi pilastri, laA e laB, e trasformandolo in quello che diventerà il futuro gruppo "Core Luxury", nuovo gradino di ingresso nell'offerta della Casa. Lo spostamento verso l'alto del brand. Si tratta di una scelta che rientra in una più ampia strategia di razionalizzazione dei listini, con cui Stoccarda intende spostare ...

