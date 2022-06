Mega incendio a Roma | fiamme dall’Aurelia alla Laurentina

(Di lunedì 27 giugno 2022) Intorno alle 13 e 30, nel quadrante ovest di, un enormesi è sviluppato sull’Aurelia per poi espandersi. Lehanno raggiunto un centro estivo per ragazzi, per poi spingersi verso una rimessa di camper e infine verso le case. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per evacuare diversi palazzi. Diverse anche le ambulanze accorse sul posto per soccorrere le persone intossicate dal fumo. Il rogo è divampato a via Bosco Marengo, poco distante dal campo rom della Monachina. Sono andate a fuoco alcune sterpaglie, poi il vento ha spinto lea ridosso delle case, prontamente evacuate. Il fumo è visibile a chilometri di distanza, mentre l’ha coinvolto anche camper andati ine 50 bombole di gas esplose, come hanno avvertito alcuni testimoni ...

Pubblicità

repubblica : Mega incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: brucia un centro estivo, evacuati i bambini e le case [di Luca M… - bassi_danilo : RT @ultimenotizie: Un mega incendio è divampato a #Roma nei pressi di un campo nomadi sull'Aurelia. Al momento non si segnalano feriti ma 1… - BeppeSammartino : RT @vatenacttencass: Mega incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: brucia un centro estivo, evacuati i bambini. Zona chiusa e case sgo… - gpp58 : RT @rep_roma: Mega incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: brucia un centro estivo, evacuati i bambini e le case [aggiornamento delle… - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: Un mega incendio è divampato a #Roma nei pressi di un campo nomadi sull'Aurelia. Al momento non si segnalano feriti ma 1… -

Unè divampato a Roma nei pressi di un campo nomadi sull'Aurelia. Al momento non si segnalano feriti ma 15 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Sul posto i vigili del fuoco e mezzi di ...Un'altra giornata di grande paura sull'Aurelia, per un maxidivampato lunedì alle 13.30. Le prime fiamme hanno bruciato le sterpaglie all'altezza del civico 1052 e spinte dal vento hanno avvolto un centro estivo per ragazzi, una rimessa di camper e ...Un mega incendio è divampato a Roma nei pressi di un campo nomadi in via Bosco Marengo. Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. In base a ...Intorno alle 13 e 30, nel quadrante ovest di Roma, un enorme incendio si è sviluppato sull’Aurelia per poi espandersi. Le fiamme hanno raggiunto un centro estivo per ragazzi, per poi spingersi verso ...