L’ultima finale di Wimbledon prima della fine del mondo

(Di lunedì 27 giugno 2022)volta che ci siamo visti era di domenica. Fu il caso a farci incontrare. Frequentavamo la stessa classe al liceo e, nonostante avessimo legato, d’estate ognuno se ne stava per conto suo. Sarà perché a me non piace poi tanto il mare, pensavo, mentre tu non perdevi un’occasione per andare in spiaggia. Ci andavi quando era troppo caldo per giocare a tennis. Il tennis era l’unica cosa che ti piaceva più del mare. Mi hai chiesto se mi andava di venire da te la domenica successiva, ci sarebbe stata ladi, l’avrebbero data in televisione. In fondo era il nostro torneo preferito, perché non vedere lainsieme? –Guarda che lo vince Courier.– Lo dissi solo per provocarti perché, per quanto facessi il tifo per “Big Jim”, che arrivasse in fondo a unnon ci speravo ...