L'ultima balla di Enrico Letta: cosa vuole fare con le nostre buste paga (Di lunedì 27 giugno 2022) È bizzarro che il leader del partito tassaiolo per eccellenza, quello che costantemente evoca come salvezza (cioè condanna) del Paese il ricorso alla patrimoniale, ora chieda il taglio delle tasse sul lavoro, nella fattispecie una forte riduzione del cuneo fiscale. Difficile credergli visti i precedenti... Eppure ieri il segretario dem Enrico Letta ha lanciato la proposta al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, dove erano presenti i leader dei maggiori partiti italiani (Letta, Salvini, Renzi e Conte, dopo gli interventi diMeloni e Tajani del giorno prima). Letta parla per primo e indirizza il dibattito con una proposta: «La legge di bilancio di autunno deve essere finalizzata a combattere l'inflazione: bisogna fare un patto all'interno della maggioranza che abbia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) È bizzarro che il leader del partito tassaiolo per eccellenza, quello che costantemente evoca come salvezza (cioè condanna) del Paese il ricorso alla patrimoniale, ora chieda il taglio delle tasse sul lavoro, nella fattispecie una forte riduzione del cuneo fiscale. Difficile credergli visti i precedenti... Eppure ieri il segretario demha lanciato la proposta al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, dove erano presenti i leader dei maggiori partiti italiani (, Salvini, Renzi e Conte, dopo gli interventi diMeloni e Tajani del giorno prima).parla per primo e indirizza il dibattito con una proposta: «La legge di bilancio di autunno deve essere finalizzata a combattere l'inflazione: bisognaun patto all'interno della maggioranza che abbia ...

